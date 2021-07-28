【日本疫情】東京確診首破3000 3縣求頒緊急狀態

東京奧運雖然順利開幕，而日本新冠疫情卻持續惡化。東京最新增加3,177人確診新冠肺炎，是東京首次單日突破3,000大關。東京周邊3縣擬要求日本中央政府頒布緊急狀態宣言，以應對確診個案急增。東京奧組委宣布，新增16宗東奧相關確診個案。

日本東京確診創新高 奧運相關再增7宗 【下一頁】

日本東京政府周三（28日）宣布，新增3,177宗確診，連續2日創單日新高。日本經濟再生擔當大臣西村康稔表示，考慮上周假期或造成檢測程序延遲，預料未來數日確診患者會持續增加。東京都知事小池百合子指，尚未接種疫苗年輕人重症患者數目正在增加，呼籲年輕人盡快接種疫苗。

東京奧組委周三確認，新增16宗與奧運相關確診個案，累計至169宗。《共同社》報道，選手村內未有新增確診者。奧組委發言人高谷正哲表示，對東京確診人數不斷上升感動痛心。他強調，奧運會採取嚴格防疫措施，包括頻密檢測等，並再度敦促運動員、工作人員及傳媒嚴格遵守防疫規定，抑制病毒傳播。

東京奧運舉行期間 日本或日增2600人確診 【下一頁】

西村康稔表示，東京附近3縣，神奈、琦玉及千葉縣近日確診數目急升，3縣政府或最快周四（29日）要求中央政府頒布緊急事態宣言。神奈知事黑巖祐治認為，日本疫情處於上升階段，確診數激增使人擔憂。

東京正處於第4次緊急狀態，會維持至東奧完結，神奈、琦玉及千葉3地目前則實施重點措施。

責任編輯：李俊儀