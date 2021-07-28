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青衣薈藍登場在即　宏安：每處都可自由自在呼吸清新空氣

股樓投資 17:52 2021/07/28

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市場氣氛不俗，發展商趁勢推盤，其中由宏安地產發展，位於青衣寮肚路8號的新盤「薈藍」已獲批預售樓花同意書，並將於短期內登場。資料顯示，薈藍主打細單位，設開放式至一房間隔，實用面積由203平方呎起，至最大257平方呎。此外，薈藍另設40伙特色戶，實用面積則由181平方呎起，至最大257平方呎；全盤合計提供320伙。 

值得留意的是，薈藍位處青衣半山，能遠眺馬灣海峽景色，發展商曾指，單位開則以向南、望海為主。由此看來，發展商未必會平賣，加上薈藍「麵粉價」貴，以最高可建總樓面計，每平方呎樓面呎價高達8,492元，是青衣區新高。粗略估計，扣除各項發展成本，預計薈藍每呎售價可達2萬元或以上。不過，由於單位主打300呎以下的細單位，料部分樓價定價600萬以下。  

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宏安地產執行董事程德韻說，薈藍的設計核心理念是：以現代化科技產品締造具備環保、便捷及健康的理想家居生活，並在會所及公共空間將引進多款環保節能產品，如自動感應開關智能燈具、太陽能蓄電照明系統和自動灑水系統，而項目的住宅單位內窗戶配備雙層中空輻射鍍膜玻璃，亦有智能電錶協助監察單位用電情況。 

宏安地產物業發展部營業及市務副經理陳永盟說，現今是抗疫新時代，深明一個健康及無污染的生活環境對住戶至為重要，故集團在項目特意加入健康生活設計元素，如地面大堂及會所設有由香港科技大學研發及專利的NCCO氧聚解空氣淨化系統、而垃圾房配備生化氧過濾系統、停車場則設有智能通風系統。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 青衣 宏安

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