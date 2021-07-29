【東京奧運】南韓隊防輻射 不惜包酒店煮三餐（多圖）

東京奧運屬國際體育盛事，各國體育健兒聚集奧運賽場爭奪獎牌。南韓代表團憂慮日本的食材存在輻射風險，為免受到影響，不惜不費工本包下酒店，安排隨隊營養師進駐，每日為南韓選手炮製家鄉食物。

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南韓代表團憂慮奧運選手村內的食物會有輻射疑慮，選擇租下離選手村只有20分鐘車程的全棟酒店，為選手每日炮製美食。擔任南韓選手營養師有35年時間的Han Jung-sook指，負責為代表團提供食物的團隊共有16人，每日為運動員製作400個溫熱的飯盒。

Han續指，憂慮日本有食材存在幅射問題，會利用輻射儀器仔細檢查所有食材，確保對運動員安全及健康沒有影響。Han會根據烹飪及採購守則，制定每日為運動員烹調的食物，其中更由南韓攜帶泡菜及醬汁，肉類及蔬菜等新鮮食材則在當地市場採購。守則亦列明，禁止使用日本八個縣包括福島的海鮮、蔬菜及水果。

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Han的團會隊每日三度運送飯盒至奧運村，合共400個飯盒，均以南韓菜式為主。南韓運動員指，更喜歡由南韓廚師製作的食物，而且擔心感染新冠肺炎，因此未有在奧運村餐廳食飯，寧願留在房間進食。

責任編輯：郭麗明