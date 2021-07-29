【職場熱話】返工女同事一到夏天有臭狐　同事好心提醒　卻得如此回覆？

炎炎夏日，只要稍出外活動一下，就會大汗淋漓。近日就有網民到討論區發帖控訴，稱公司有名女同事一到夏天就會有很大的體臭。同事好心提醒她，但她的回覆就令同事大感無奈。

事主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【職場熱話】可持續進修基金資助增至2萬 想知應修讀甚麼課程 網民：考返個車牌先 【下一頁】

帖文引來網民熱議，網民紛紛提議止臭狐的方法，「可以送香薰精油機、香水、沐浴套裝給她」、「止味水晶、有紫蘿蘭粉、 坊間有人用薑片、檸檬片抹腋下！ 夏天每隔數小時進洗手間抹下清潔下， 應該可改善！」、「聽說要割汗腺」。

但亦有網民認為該同事可能已經試過解決才有如此反應，「公平說句，她可以怎樣？我想她這麼說都是些『晦氣說話』，因為這件事不是想解決就解決到，可能她也不開心」、「她有體臭，她自己都不想。可能她自己都知道，但用盡好多方法都解決不到。你們又這麼直接跟她說，生氣都是正常。」、「你們怎樣提醒她，用甚麼字眼？還有不是每個人都這麼有空找方法解決。可能經濟不容許，更可能覺得噴了止汗劑香水之類已經沒有這麼大氣道呢！這些事，說話宛轉友善點較好」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠