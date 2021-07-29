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【轉工抉擇】16K小公司六天工作 VS 19K大公司福利多 網民：5分鐘上班路程已足夠理由

理財智慧 12:00 2021/07/29

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無論在什麼時候，轉工總會令人猶豫。怕新公司對自己不好，又怕不跳槽被現公司欺壓等等的想法都令打工仔一再卻步。近日有網民於網上討論區發文，指自己在轉工中面對兩難。

網民經歷：

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不少人看到現公司的條件後大喊：「走啊！」他們的考慮條件是：「六天工作？走！」、「16K？走！」、「多3-4K也不走？甚麼時候才走？」、「只是五分鐘的路程也足夠你去做！」而且他們又覺得，一個月多3K，一年就會多36K，根本不用想。

【賀香港奪金】惠康推2日快閃優惠 全線雪糕九折 Häagen-Dazs脆皮雪糕批平均低至18元【下一頁

網民又奇怪樓主為甚麼現在已經知道將來的生活，他回應指看到公司的老一輩最低月薪有30K，最高有100K。於是網民就反問他，「驚唔驚20後年你公司執笠？」如果不怕重新打拼的話，跳槽一定是個好前途。

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責任編輯：張瑋婷

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