深圳將建內地第三個Legoland 佔地53.4萬平方米 成全球最大

內地目前有兩個Legoland，分別是四川成都和上海。根據深圳市規劃和自然資源局公布的資料，大鵬新區南澳已預留土地，興建新的Legoland度假村，總投資額為47億（人民幣，下同），佔地53.4萬平方米，成全球最大。

馬克龍：2024奧運開幕式 將在塞納河上舉行 【下一頁】

是次興建的Legoland設有樂高主題樂園、樂高水上樂園和樂高探索樂園三大園區，分別佔地26.27萬平方米、9.65萬平方米及10.30萬平方米，與此同時，亦有7.18萬平方米的用地作為短途景點及旅遊服務區。

騰訊雲旗下VooV Meeting推新功能 透過瀏覽器加入視像會議 毋須安裝應用程式 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

公告指出，打算在深圳興建的Legoland暫時未定確實的開業日期，但預計樂園首年投入營運的入園人次為200萬，並在開園後3年更可達300萬人次，同時亦預計投入營運後5年度的每年入園人次甚至可達400萬。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂