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深圳將建內地第三個Legoland 佔地53.4萬平方米 成全球最大

環球政經 17:46 2021/07/28

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內地目前有兩個Legoland，分別是四川成都和上海。根據深圳市規劃和自然資源局公布的資料，大鵬新區南澳已預留土地，興建新的Legoland度假村，總投資額為47億（人民幣，下同），佔地53.4萬平方米，成全球最大。

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是次興建的Legoland設有樂高主題樂園、樂高水上樂園和樂高探索樂園三大園區，分別佔地26.27萬平方米、9.65萬平方米及10.30萬平方米，與此同時，亦有7.18萬平方米的用地作為短途景點及旅遊服務區。

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公告指出，打算在深圳興建的Legoland暫時未定確實的開業日期，但預計樂園首年投入營運的入園人次為200萬，並在開園後3年更可達300萬人次，同時亦預計投入營運後5年度的每年入園人次甚至可達400萬。

 

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責任編輯：羅浩濂

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