【資助中小企】渣打夥聖雅各福群會推青年就業計劃　供數碼營銷、文字創作等「十大零工」職位

▲ 渣打銀行夥拍聖雅各福群會在今（28日）宣布，推出第二期的「Futuremakers’First Job 青年就業及資助計劃」，即日起接受合資格中小企僱主及青年報名。

受新冠肺炎疫情衝擊，不少本港中小企業面對營運困難的問題，減少招聘，連帶影響青年就業。為了協助中小企及提供更多就業機會，渣打銀行夥拍聖雅各福群會在今（28日）宣布，推出第二期的「Futuremakers’First Job 青年就業及資助計劃」，即日起接受合資格中小企僱主及青年報名。

渣打基金會再捐出500萬港元，資助中小企聘請應屆大專及大學畢業生，預計有逾400名青年受惠。

【疫市企業管理】港大經管學院首屆「人力資源領袖論壇」 聚焦企業管理變革趨勢

【疫市營商】Papa John's 發放獎金挽留員工 兼設推薦獎金吸新人

供半年半額薪金資助 最高3.9萬元

渣打銀行及聖雅各福群會表示，第二期計劃將招募過百間本地中小企，在其中小企職位配對平台上提供工作機會。企業若成功透過平台聘用畢業生，便可獲得半年的半額薪金資助，最高資助額為每名畢業生3.9萬港元。計劃還將為青年提供速成求職教學及就業培訓，保證參加者在兩星期內獲安排面試。

渣打銀行香港區行政總裁禤惠儀表示，去年推出的第一期計劃，成功為參與的近100間企業， 推出600個全職及零工工作機會，吸引450位青年參與並接受培訓，最終有145名青年獲成功配對工作。另期望透過資助第二期計劃，繼續支援中小企，減低他們的短期人力資源成本，同時協助年青人在這段經濟困難時期加入職場，獲取工作經驗。

去年近九成參加者求職技巧改善

此外，聖雅各福群會透過訪問去年計劃的參加者，進一步了解計劃的成效和青年的就業需要， 發現大部分受訪者表示計劃有助他們改進求職能力和技巧（88.2%）和擴展人際網絡（80.3%），近８成受訪者則認為有助提升他們獲得職業轉介的機會（75%）。

聖雅各福群會總幹事李玉芝表示， 第二期計劃將與更多行業的僱主合作，鼓勵他們提供更多類型的工種，讓年輕人進一步發掘自己的潛質與可能性，以完善職涯規劃。

隨著包括短期合約、兼職以及自由工作等零工工作模式在全球日趨普及，香港求職者及企業對這種工作模式的接受程度亦有所提升。今年的計劃亦特別劃分了包括數碼營銷、文字創作、多媒體拍攝、活動助理、編輯等「十大零工」。同時為企業提供這類型工作的招聘框架，如依據坊間求職網站，提供薪酬參考、聘用條件及合約條文等，協助企業了解及掌握招聘要點。

記者：張寶燕