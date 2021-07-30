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【恒大3333】恒大控股建築公司遭追債4億元人幣　恒大﹕正常合同糾紛（第二版）

股市 10:12 2021/07/30

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淮北礦業發表公告，旗下公司已向地方法院提起民事訴訟，恒大地產集團、要求恒大合肥公司承擔連帶清償責任。

淮北礦業（滬：600985）周三（28日）收市後發表公告，公司旗下工程建設公司與恒大 （03333） 間接持股的六安恒達出現建設工程施工合同糾紛。公司已於周一（26日）向安徽省六安市中級人民法院提出民事訴訟，要求支付所欠有關工程的款項及違約金，涉資4.01億元（人民幣，下同），同時請求恒大地產集團、恒大合肥公司承擔連帶清償責任。

恒大表示，有關事件為「正常的合同糾紛」，現正進行法律程序。

公告顯示，六安恒達、恒大地產集團及恒大合肥公司為案件被告。訴訟內文請求，判令被告支付所欠的已完工工程款項約3.96億元，並支付逾期付款違約金約493.3萬元。案件尚未開庭審理。

恒大持A股廊坊發展20%股份全被凍結 美元債息見132厘，可見【下一頁】

惠譽相隔一個月再降恒大評級至「CCC+」，詳見﹕【下一頁】

淮北礦業稱，在2018年11月20日，淮北礦業旗下工程建設公司與六安恒達簽署《六安恒達御湖莊園首期主體及配套建設工程》，惟截至起訴日，六安恒達拖欠工程建設公司款項金額較大，而且，該公司向工程建設公司出具的商業承兌滙票，部分已逾期無法兌付。

淮北礦業亦指，工程建設公司曾多次向六安恒達追討工程款項，但六安恒達皆以沒錢為由，拒絕支付。淮北礦業表示，恒大合肥公司作為六安恒達的唯一股東，亦曾為六安恒達向工程建設公司交付遠期商票，因此，恒大應為有關工程款項承擔連帶償責任。

 

天眼查資料顯示，六安恒達置業有限公司由恒大地產集團合肥有限公司全資持有，恒大地產集團則持有恒大地產集團合肥有限公司90%股權，剩下10%股權由廣州市鑫源投資有限公司持有。

（第二版﹕恒大回應﹕正常合同糾紛）

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編輯﹕賴奕羚

港股 民事訴訟 中國恒大（03333） 恒大

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