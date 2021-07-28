【東京奧運】拒與某國選手對賽 非洲兩柔道選手寧棄權受罰

東京奧運的柔道賽事正如火如荼舉行，但一場賽事出現罕見場面。男子73公斤的一場64強比賽中，兩名來自非洲國家的選手雙雙決定棄賽，兩人晉級後的對手正是來自以色列的選手。其中一名選手非首次拒絕與以色列選手對賽，國際柔道協會已作出處分。

【東京奧運】百慕達歷史性奪金 面積僅香港15分1 【下一頁】

周一（26日）舉行的男子73公斤64強比賽中，本身由來自非洲蘇丹及阿爾及利亞的阿德雷蘇勒（Mohamed Abdalrasool）與努林（Fethi Nourine）對決，爭取32強一席位。但是，兩人雙雙決定退賽，因為下一輪的對手將是以色列的布特布勒（Tohar Butbul）。

努林早早決定退賽，避免與布特布勒對壘，並表示雖然付出非常多的心力才晉身奧運賽場，但認為巴勒斯坦的問題比奧運比賽重要，因而決定退出。努林上周六（24日）已被送回阿爾及利亞，並遭國際柔道協會停賽處分，及接受調查。努林在2019年世界柔道錦標賽中，與布特布勒比賽前，同樣選擇退賽。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【東京奧運】美國體操主將退出女團賽失金 棄戰全能 【下一頁】

阿德雷蘇勒在努林退賽後，理應自動晉級32強，與布特布勒一較高下。然而，阿德雷蘇勒同樣缺席賽事。國際柔道協會暫時未有回應事件，蘇丹奧運代表團亦未有作出解釋。

73公斤級別世界排名第7的布特布勒，其後成功擊敗摩爾多瓦 （Moldova）選手晉級8強，但在8強中不敵南韓選手，更在復活賽敗予加拿大選手，無緣角逐獎牌。

責任編輯：吳漢培