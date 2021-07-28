【NBA】進軍商界　前美國總統奧巴馬成NBA非洲業務股東

▲ 前美國總統奧巴馬已成為NBA非洲業務的戰略合作夥伴和少數股東。（新華社資料圖片）

美國國家籃球協會（NBA）宣布，前美國總統奧巴馬已成為NBA非洲業務的戰略合作夥伴和少數股東。奧巴馬亦將利用他的新股權擴大奧巴馬基金會（Obama Foundation），資助非洲各地的青少年領袖計劃。

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NBA於今年5月成立了非洲業務，協會將在非洲展開聯盟計劃，包括成立非洲籃球聯盟（Basketball Africa League），亦會積極建立企業夥伴關係，以及支援地方政府興建更多新的籃球場。奧巴馬表示，他相信NBA非洲業務通過投資社區、促進性別平等和培養對籃球運動的熱愛，可以為許多非洲年輕人帶來改變。

NBA目前有55名來自非洲或父母是非洲人的球員，協會負責人認為，非洲業務有助尋找和培養更多非裔的籃球人才，也是擴大其全球吸引力的另一途徑。另一項好處是，NBA的體育博彩合作夥伴可以在聯賽中測試新的博彩技術。

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責任編輯：李智美