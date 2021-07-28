  • 31°C
香港時間 : 2021728日 (三) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NBA】進軍商界　前美國總統奧巴馬成NBA非洲業務股東

商業 17:38 2021/07/28

分享：

前美國總統奧巴馬已成為NBA非洲業務的戰略合作夥伴和少數股東。（新華社資料圖片）

美國國家籃球協會（NBA）宣布，前美國總統奧巴馬已成為NBA非洲業務的戰略合作夥伴和少數股東。奧巴馬亦將利用他的新股權擴大奧巴馬基金會（Obama Foundation），資助非洲各地的青少年領袖計劃。

【5000元消費券】恒隆地產推消費券獎賞計劃    8月1日起消費送禮券

NBA於今年5月成立了非洲業務，協會將在非洲展開聯盟計劃，包括成立非洲籃球聯盟（Basketball Africa League），亦會積極建立企業夥伴關係，以及支援地方政府興建更多新的籃球場。奧巴馬表示，他相信NBA非洲業務通過投資社區、促進性別平等和培養對籃球運動的熱愛，可以為許多非洲年輕人帶來改變。

NBA目前有55名來自非洲或父母是非洲人的球員，協會負責人認為，非洲業務有助尋找和培養更多非裔的籃球人才，也是擴大其全球吸引力的另一途徑。另一項好處是，NBA的體育博彩合作夥伴可以在聯賽中測試新的博彩技術。

【工展會2021】看準消費券商機？　工展會購物節8月初亞博舉行

【彈性上班】英國工黨倡為靈活工作安排立法　平衡工作及照顧家庭

責任編輯：李智美

相關文章

澳洲有賭場捲入洗黑錢醜聞　一招希望解決事件及獲發牌照
2021/05/13
澳洲有賭場捲入洗黑錢醜聞　一招希望解決事件及獲發牌照
西班牙女記者直播失控　奪四萬元彩金歡呼不上班
2019/12/27
西班牙女記者直播失控　奪四萬元彩金歡呼不上班
【筍工來了】美體育網站聘請NFL遊戲體驗測試員　邊嘆小食邊睇波兼袋500美元
2020/12/17
【筍工來了】美體育網站聘請NFL遊戲體驗測試員　邊嘆小食邊睇波兼袋500美元

你可能感興趣

澳洲有賭場捲入洗黑錢醜聞　一招希望解決事件及獲發牌照
15:15 2021/05/13
澳洲有賭場捲入洗黑錢醜聞　一招希望解決事件及獲發牌照
西班牙女記者直播失控　奪四萬元彩金歡呼不上班
12:25 2019/12/27
西班牙女記者直播失控　奪四萬元彩金歡呼不上班
【筍工來了】美體育網站聘請NFL遊戲體驗測試員　邊嘆小食邊睇波兼袋500美元
16:23 2020/12/17
【筍工來了】美體育網站聘請NFL遊戲體驗測試員　邊嘆小食邊睇波兼袋500美元
博彩 基金 運動

下一篇文章

【消費優惠】電子消費券即日起接受登記　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【張家朗摘金】餐飲店慶祝張家朗奧運奪金　叫「家朗」有優惠　免費茶飲和牛飯等
【張家朗摘金】餐飲店慶祝張家朗奧運奪金　叫「家朗」有優惠　免費茶飲和牛飯等
【好想去旅行】HK Express推288元起單程機票　適用於27條航線
【好想去旅行】HK Express推288元起單程機票　適用於27條航線
【張家朗摘金】香港商家各出奇招　賀張家朗奧運奪金
【張家朗摘金】香港商家各出奇招　賀張家朗奧運奪金
【何詩蓓奪銀】港隊再奪獎牌！　食店齊賀何詩蓓摘銀　可享全單半價
【何詩蓓奪銀】港隊再奪獎牌！　食店齊賀何詩蓓摘銀　可享全單半價
【何詩蓓】港隊代表何詩蓓奪銀　何詩蓓設計系列泳衣將掀搶購潮？（多圖）
【何詩蓓】港隊代表何詩蓓奪銀　何詩蓓設計系列泳衣將掀搶購潮？（多圖）
【張家朗摘金】張家朗奧運花劍摘金　香港奧運再獲金牌　IKEA「玩食字」宣傳品牌及劍蘭產品
【張家朗摘金】張家朗奧運花劍摘金　香港奧運再獲金牌　IKEA「玩食字」宣傳品牌及劍蘭產品