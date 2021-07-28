【大行點睇】和電香港中期業績遜預期 提升派息比率至100% 獲瑞銀看好長期收入

和記電訊香港（00215）昨日收市後公布，截至6月30日為止的中期業績，期內純利為3100萬元，按年跌79%。瑞銀發表研究報告指，和記電訊的業績較市場預期差，值得留意是集團決定派中期息19.8仙，派息比率由75%增至100%。和記電訊全日跌11.7%，報1.44元，成交6032萬元。

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該行指，雖然發展5G業務會使集團未來2年的營運及資本支出上漲，因集團現金流充足，預計現金流將會逐步回復正常。瑞銀認為和記電訊仍有吸引力，維持「買入」評級，將目標價由2.1元下調至1.95元，以反映收入下降。

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瑞銀續指，因出入境限制較預期長，影響漫遊收入復甦，故下調和記電訊今明兩年的盈利預測。低於預期的利息收入和高於預期的營運支出，被更高的每用戶平均收入（APPU）所抵消。考慮到漫遊收入始終會恢復，而5G對ARPU的貢獻優於預期，認為集團長期收入下降機會不大。

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