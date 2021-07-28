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【大行點睇】和黃醫藥獲麥格理首予「跑贏大市」評級　為該行生科板塊首選股之一

股樓投資 17:26 2021/07/28

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麥格理發表研究報告，首予和黃醫藥(00013)H股「跑贏大市」評級，目標價83.31元，屬該行生科板塊首選股之一。報告稱，和黃醫藥今年最大催化劑為6月底香港上市及旗下藥品獲得許可。本港上市以來H股股價累升51%，美股累升19%，同期恒指則跌16%。考慮公司坐擁10億美元以上現金支持併購，該行料隨著未來新產品面世，更深厚的產品線將加強投資者信心，亦降低現時產品的政策風險。

報告稱，和黃醫藥目標2025年在中國推出9款藥品及組合，在美國推出5款。麥格理形容，未來新產品連環推出將提供催化劑，釋放價值。

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

和黃醫藥（00013） 港股

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