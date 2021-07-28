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【加密貨幣】巴西Burger King公司接受狗狗幣付款 惟只可用於購買狗零食

環球政經 17:47 2021/07/28

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巴西漢堡王(Burger King)現接受以狗狗幣 (Dogecoin) ，作為購買快餐連鎖店 Dogpper的付款方式。Dogpper是巴西的漢堡王特許經營權推出了一種專門為犬類製作的新型食品。

【兼職推介】明愛馬鞍山中學請助理行政主任 時薪85元 負責處理校務處及會計事務 【下一頁

    點擊圖片放大
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Coindesk引述漢堡王的官方網站指，這項服務從周一起可以使用，不過用戶應該檢查他們所在地區是否有送貨服務。每份Dogpper的售價為3枚狗狗幣，漢堡王建議客戶每個訂單最多購買5份。

客戶在購買Dogepper時需要看看有足夠存貨購買，然後選擇他們想要購買數量的狗餅乾。用戶必須將狗狗幣轉入巴西漢堡王的數字錢包，不過他們也可以使用雷亞爾購買該品牌產品。 

【加密貨幣】Coinbase Pro接受交易 狗狗幣升逾兩成半 【下一頁

據巴西漢堡王稱，該公司將使用 Dogepper 收益的一部分來幫助動物保護非政府組織 (NGO)，而Dogepper 只會在南美國家限時銷售。

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撰文 : 陳楚琨

產品 巴西雷亞爾 巴西 漢堡 銷售 食品 品牌 漢堡

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