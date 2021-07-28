【加密貨幣】巴西Burger King公司接受狗狗幣付款 惟只可用於購買狗零食

巴西漢堡王(Burger King)現接受以狗狗幣 (Dogecoin) ，作為購買快餐連鎖店 Dogpper的付款方式。Dogpper是巴西的漢堡王特許經營權推出了一種專門為犬類製作的新型食品。

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Coindesk引述 漢堡王 的官方網站指，這項服務從周一起可以使用，不過用戶應該檢查他們所在地區是否有送貨服務。每份Dogpper的售價為3枚狗狗幣， 漢堡王 建議客戶每個訂單最多購買5份。

客戶在購買Dogepper時需要看看有足夠存貨購買，然後選擇他們想要購買數量的狗餅乾。 用戶必須將狗狗幣轉入巴西漢堡王的數字錢包，不過他們也可以使用 雷亞爾 購買該品牌產品。

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據巴西漢堡王稱，該公司將使用 Dogepper 收益的一部分來幫助動物保護非政府組織 (NGO)，而Dogepper 只會在南美國家限時銷售。

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