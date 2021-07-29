【疫市營商】Starbucks調整全年增長預測　美國市場續受惠冷飲帶動銷售大增

▲ 美國作為星巴克最大市場，銷售受惠於冷飲需求帶動。

星巴克（Starbucks）最新公布了銷售數據，發現美國作為其最大市場，銷售受惠於冷飲需求帶動，錄得顯著的增長。據CNBC報道，星巴克在美國的同店銷售額，增長83%。

美國銷售額大增，當中，有4分3的飲品銷售額來自冷飲，如氮氣冷萃咖啡（Nitro Cold Brew）。但銷售額仍然由忠誠顧客帶動，佔整體超過一半。

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不過，美國以外的市場，增幅相對較小。星巴克財務總監Rachel Ruggeri稱，在美國以外的市場，其民眾接種疫苗的數目較美國低。故銷售額增幅方面，較美國會有所放緩。但由於客流量增長55%，亦帶動了同店銷售額亦增加41%。

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至於作為星巴克第二大市場的中國，增長幅度亦不及美國，更被指復甦有放緩跡象。據悉，中國的同店銷售額，按年增長19%。該公司更預計，中國同店銷售額繼續放緩，並由過去的增長27%至32%，調整為18%至20%。但星巴克中國行政總裁Belinda Wong強調，中國的波動只是暫時性。

展望全年，星巴克亦修改全球的全年同店銷售額。並將其增幅預測由過去的增長18%至23%，變為為20%至21%。

責任編輯：馬意文

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