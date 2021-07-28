【疫市開店】意大利餐廳Pici母公司開新店　過萬平方呎開4間餐廳

▲ Pirata Group打算於今年下半年，在將軍澳增設第7間香港Pici，開拓東九龍市場。（Pirata Group提供圖片）

擁有意大利餐飲品牌Pici的 Pirata Group持續擴充，計劃今年在香港增設6間新餐廳及營運點，包括Pici及The Sixteenth。

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Pirata Group打算於今年下半年，在將軍澳增設第7間香港Pici，開拓東九龍市場。截至2021 年上半年，Pici已經進駐堅尼地城及上海，令品牌在短短4年間在全球增至8間分店。

除此之外，Pirata Group又於鰂魚涌開設The Sixteenth，佔地18,000平方尺、400個位置。該項目將有4個全新餐飲概念，包括80年代西西里島風情餐廳「La Favorita」、戶外露天酒吧和花園「Tempo Tempo」 、以音樂融入日式手卷酒吧「TMK Funk & Rolls」，及主打精美壽司的「Honjokko」。

Pirata Group指，The Sixteenth是區內最大的綜合性全天候餐飲開發項目，旨在滿足位於在太古坊工作及該區居民對飲食和娛樂的需求，希望成為全天候餐飲、社交和夜生活的目的地。

不僅以實體店，Pirata Group更以送餐方式為東九龍帶來Pici及The Pizza Project。位於九龍灣，旗下第4個戶戶送廚房將於8月開始營運，為該區客人送上每日新鮮手工意大利麵、薄餅及正宗小食。

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