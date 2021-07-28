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【新股IPO】先瑞達醫療擬最快周內招股　集資約23億元

股樓投資 17:19 2021/07/28

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近日恒指急挫兩日連跌逾千點，市況前景未明，不過仍未阻個別新股啟動招股。消息指，內地醫療器械公司先瑞達醫療已通過上市聆訊，最快周內展開招股，集資3億美元（約23.3億港元），摩根士丹利、中金為聯席保薦人。

【新股IPO】瑞安房地產擬分拆中國新天地來港上市 集資5億美元，【見下頁】

先瑞達醫療以「介入無植入」為理念，提供多種血管疾病治療方案；目前已有兩款核心產品上市，包括適用於股淺動脈（SFA）及膕動脈（PPA）病變的AcoArt Orchid® & Dhalia，以及適用於BTK（膝下動脈）病變的AcoArt Tulip & Litos，兩款產品也在德國、意大利及瑞士等國家銷售。公司擁有24款處於不同開發階段的在研產品，去年錄得收益1.94億元人民幣，按年增長55%，淨虧損為4348萬元人民幣，2019年則錄得盈利2311萬元人民幣。

延伸閱讀：大市風高浪急 中金﹕銀行股估值低、股息吸引 料成資金避險所，【見下頁】

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此外，先瑞達醫療主要研發在藥物塗層球囊（DCB）領域以及血栓抽吸導管領域的介入醫療器械。DCB療法是一種創新療法，通過藥物塗層技術將抗細胞增生藥物附著在血管成形球囊表面，與PTA（經皮腔內血管形成術）球囊相比，DCB可以有效抑制血管內膜增生，從而降低血管再狹窄的概率。與支架療法相比，DCB療法可以顯著降低血栓症風險，避免支架斷裂及支架內再狹窄。

同場加映：【iM會客室】恒指2000點洗倉後 25000會否再失守

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記者：張以正

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