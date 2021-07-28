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【異動股】碧桂園服務宣布適時回購　 股價今大幅反彈近20%

股樓投資 17:07 2021/07/28

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碧桂園服務（06098）表示，董事會相信現時股份價格並未充分反映相關價值，將繼續關注市場情況，並在公布中期業績後選擇合適時機，在符合上市規則的情況下於公開市場擬回購最多10%股份。

碧服今日股價大幅反彈，最高升逾20%，收市仍升逾18%。板塊內其他股份亦顯著反彈，旭輝永升（01995）升18.6%，金科服務（09666）升16%，中海物業（02669）亦升12%。綠城服務(02869)升11%，世茂服務（00873）升13.6%，融創服務（01516）漲14.8%，新城悦服務（01755）亦升18%。

 

大行對碧服評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

碧桂園服務（06098） 港股

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