【異動股】碧桂園服務宣布適時回購　 股價今大幅反彈近20%

碧桂園服務（06098）表示，董事會相信現時股份價格並未充分反映相關價值，將繼續關注市場情況，並在公布中期業績後選擇合適時機，在符合上市規則的情況下於公開市場擬回購最多10%股份。

碧服今日股價大幅反彈，最高升逾20%，收市仍升逾18%。板塊內其他股份亦顯著反彈，旭輝永升（01995）升18.6%，金科服務（09666）升16%，中海物業（02669）亦升12%。綠城服務(02869)升11%，世茂服務（00873）升13.6%，融創服務（01516）漲14.8%，新城悦服務（01755）亦升18%。

大行對碧服評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機