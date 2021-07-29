【樓市熱話】家人各有三個單位 不解父母逼他買多一個 網民：想有被動收入

香港樓價持續高企，若果你是含著金鑰匙出生，仍有甚麼煩惱呢？近日有一名網民於網上討論區發文，指自己與家人各擁有三個單位，弟弟快將移民，多出的一個單位會租出去，但父母還是逼他買多一個單位，最令樓主感到頭痛的是他父母付一半首期，而自己負責供樓。

另外，他父母每個月收十萬商鋪租金，不解他們為甚麼想儲這麼多香港物業。

接圖了解更多，樓主經歷：

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【示範單位】上環HOLLYWOOD HILL現樓單位 400呎大一房間隔 酒店式裝潢時尚型格 【下一頁】

此帖文一出，引來網民回應，有網民認為樓主父母要有被動收入，所以想買甚麼單位由他們決定，並解釋道：「現時租金回報每年平均約1.5%至2%，衡量現在投資市場這麼波動，買樓放租其實可以考慮。」、「雖然外國物業一定回報更高，但需要考驗你的眼光、對當區的了解。即使買了兩條街道，隨時平租都沒有人租。」、「香港勝在普遍空置率極低，隨便買都很客易放租，為求穩妥一定要買香港物業。」，亦有人附和道：「通關後『熱錢』又開始流入，樓價持續上升或保持，你當賺租金回報和物業增值，3年後再賣出去亦可以。」

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責任編輯：陳頌潔