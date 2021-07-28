【大行報告】高盛料電池業快速擴張 將比亞迪納入「確信買入」名單

比亞迪（01211）股價扭兩連跌，一度高見211.6元，最終以接近全日高位收市，報211元，回升3.4%。高盛發表研究報告指，公司「食正」電池業快速擴張，將該股納入「確信買入」名單，目標價313元，潛在升幅近5成。

該行指，其大客戶Tesla（美﹕TSLA）於第二季業績發布會中預期，旗下汽車生產組合方面，鐵電池及鎳電池比例將邁向2：1，認為鎳/鈷電池儲備帶來了限制。與此同時，比亞迪管理層亦與吉林省領導會面，宣布投資100億元人民幣於一汽福士旁邊的廠房，增加新電池產能。該行認為，上述兩個消息，配合電動車行業表現強勁，均有利比亞迪。

該行認為，比亞迪在相關趨勢下較吸引，因為公司在刀片電池技術上具領導地位，並估計其刀片電池產能會由去年底的20GWh，提升至今年底的75GWh，按年升275%。該行相信，全球未來20年電池需求會大升35倍，未來公司電動車相關領域業務會大幅增長。風險方面，該行亦指出要留意監管及價格競爭等，而且其他汽車生產商與比亞迪電動車競爭時，或有機會不優先採購其產品。

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記者：郭秀慧