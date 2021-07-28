  • 31°C
香港時間 : 2021728日 (三) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】高盛料電池業快速擴張 將比亞迪納入「確信買入」名單

股樓投資 17:01 2021/07/28

分享：

比亞迪（01211）股價扭兩連跌，一度高見211.6元，最終以接近全日高位收市，報211元，回升3.4%。高盛發表研究報告指，公司「食正」電池業快速擴張，將該股納入「確信買入」名單，目標價313元，潛在升幅近5成。

該行指，其大客戶Tesla（美﹕TSLA）於第二季業績發布會中預期，旗下汽車生產組合方面，鐵電池及鎳電池比例將邁向2：1，認為鎳/鈷電池儲備帶來了限制。與此同時，比亞迪管理層亦與吉林省領導會面，宣布投資100億元人民幣於一汽福士旁邊的廠房，增加新電池產能。該行認為，上述兩個消息，配合電動車行業表現強勁，均有利比亞迪。

該行認為，比亞迪在相關趨勢下較吸引，因為公司在刀片電池技術上具領導地位，並估計其刀片電池產能會由去年底的20GWh，提升至今年底的75GWh，按年升275%。該行相信，全球未來20年電池需求會大升35倍，未來公司電動車相關領域業務會大幅增長。風險方面，該行亦指出要留意監管及價格競爭等，而且其他汽車生產商與比亞迪電動車競爭時，或有機會不優先採購其產品。

同場加映﹕【iM會客室】恒指2000點洗倉後 25000會否再失守

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

比亞迪股份（01211） 電動車 汽車 潛在升幅 經濟 買入 目標價 Tesla 大行報告

上一篇文章

【異動股】碧桂園服務宣布適時回購　 股價今大幅反彈近20%

下一篇文章

【港股實名制】將給予充足時間準備 市傳證監會將最快明年落實港股實名制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】90後拍拖9年買首置盤　24萬平裝400呎單位　女主人為男友設文青「Coffee Shop」
【室內設計】90後拍拖9年買首置盤　24萬平裝400呎單位　女主人為男友設文青「Coffee Shop」
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【港股淪陷】科技股再爆股災 騰訊跌9％ 美團瀉17％ 恒指跌1100點 25000岌岌可危
【港股淪陷】科技股再爆股災 騰訊跌9％ 美團瀉17％ 恒指跌1100點 25000岌岌可危
【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價
【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價
【騰訊700】女股神大手減持 微信傳暫停新帳號註冊 騰訊續遭洗倉挫近一成
【騰訊700】女股神大手減持 微信傳暫停新帳號註冊 騰訊續遭洗倉挫近一成
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元