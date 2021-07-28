  • 31°C
香港時間 : 2021728日 (三) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股實名制】將給予充足時間準備 市傳證監會將最快明年落實港股實名制

股樓投資 16:59 2021/07/28

分享：

本地媒體報道，香港證監會將實行「港股實名制」，意思是投資者買賣港股時，需要進行實名紀錄。證監會為年12月建議引入投資者識別制度，諮詢期於今年3月結束，證監會正籌備相關諮詢總結，決定落實建議。不過，消息指諮詢收到市場不少意見，當局會在部分運作的細節作出調整。

【延伸閱讀】名家論市：冠軍分析師張憶東 7月港股中期業績是亮點 精選10隻超預期新經濟股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同時，報道又指為令所有持份者有足夠時間準備，提升系統及收集投資者個人資料的同意，證監會將給予業界「合理」的時間，但並沒有細列有多久，又預計措施將最快於明年推出。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 經濟 香港 證監會

上一篇文章

【大行報告】高盛料電池業快速擴張 將比亞迪納入「確信買入」名單
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】90後拍拖9年買首置盤　24萬平裝400呎單位　女主人為男友設文青「Coffee Shop」
【室內設計】90後拍拖9年買首置盤　24萬平裝400呎單位　女主人為男友設文青「Coffee Shop」
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【港股淪陷】科技股再爆股災 騰訊跌9％ 美團瀉17％ 恒指跌1100點 25000岌岌可危
【港股淪陷】科技股再爆股災 騰訊跌9％ 美團瀉17％ 恒指跌1100點 25000岌岌可危
【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價
【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價
【騰訊700】女股神大手減持 微信傳暫停新帳號註冊 騰訊續遭洗倉挫近一成
【騰訊700】女股神大手減持 微信傳暫停新帳號註冊 騰訊續遭洗倉挫近一成
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元