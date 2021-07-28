【港股實名制】將給予充足時間準備 市傳證監會將最快明年落實港股實名制

本地媒體報道，香港證監會將實行「港股實名制」，意思是投資者買賣港股時，需要進行實名紀錄。證監會為年12月建議引入投資者識別制度，諮詢期於今年3月結束，證監會正籌備相關諮詢總結，決定落實建議。不過，消息指諮詢收到市場不少意見，當局會在部分運作的細節作出調整。

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同時，報道又指為令所有持份者有足夠時間準備，提升系統及收集投資者個人資料的同意，證監會將給予業界「合理」的時間，但並沒有細列有多久，又預計措施將最快於明年推出。

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