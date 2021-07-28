【電動車】吉利夥欣旺達組電動車電池合資公司 註冊資本1億元

▲ 吉利汽車夥拍欣旺達組電動車電池合資公司。

吉利汽車 （00175） 公佈，公司擁有99%權益的間接附屬公司吉潤汽車、欣旺達（深：300207）、吉利汽車集團訂立合資協議，同意成立合資公司，以從事開發、生產及銷售混合動力電池電芯、電池模組及電池包。合資公司註冊資本為1億元人民幣，將由吉潤汽車、欣旺達及吉利汽車集團分別出資41.5%、30%及28.5%。

合資公司將主要從事鋰離子電池、鋰聚合物電池、動力電池、儲能電池、電池管理系統及可充電電池包的開發、 生產和銷售及售後服務，以及鋰電池及相關產品的技術、測試以及諮詢服務。

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吉利汽車稱，成立合資公司將利用訂約各方在中國製造新能源汽車電池方面的優勢、資源及專業知識，從而確保集團在未來獲得穩定的電動車電池供應。相信透過成立合資公司，集團將能提升其供應鏈能力並有效減少成本。合資公司成立完成後，財務業績將使用權益法於集團的綜合財務報表內入賬。

吉利汽車今日收漲4.4%，報23.75元，成交24億元。

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編輯：陳健婷