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【Facebook】構建虛擬宇宙　Facebook成立Metaverse專責團隊

科技 10:00 2021/07/29

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隨科技技術愈趨成熟，虛擬宇宙（Metaverse）早已不只存在科幻小説，更像是人類未來的寫照。Facebook近日宣布，將成立一個專門致力研究並推動MetaVerse的產品團隊。

隨科技技術愈趨成熟，虛擬宇宙（Metaverse）早已不只存在科幻小説，更像是人類未來的寫照。Facebook近日宣布，將成立一個專門致力研究並推動MetaVerse的產品團隊。

新成立的MetaVerse團隊將成為Facebook專門研究VR、AR 團隊Reality Labs旗下一部分。Facebook AR 、VR團隊Reality Labs負責人Andrew Bosworth指出，透過Facebook旗下產品視像通信裝置Portal和VR頭戴式裝置Oculus，能夠打破物理距離限制，把人們傳送到一個空間或新型態的虛擬世界中。為創造更全面的MetaVerse ，該企目標是讓這些空間之間建立連結，未來就能更輕易將人從A空間移動到B空間，如同在家中的房間中移動般。

Metaverse一詞由「meta」和「verse」組成，意為「超越宇宙」，也被稱作虛擬宇宙或元宇宙。這一概念最初來自於尼爾·斯蒂芬森 （Neal Stephenson）1992年的科幻小說《雪崩》，意旨一個可供多用戶玩樂、消費、瀏覽與交流的共享線上世界，人們能夠以虛擬化身（avatar）的形式在由AR、VR等組成的虛擬現實網絡世界自由生活。

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Facebook行政總裁Mark Zuckerberg近日也表示，如果公司的MetaVerse技術相關團隊發展得好，期望在未來五年後，可讓Facebook從原本的社交媒體公司轉型為MetaVerse企業。

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責任編輯：張凱琳

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