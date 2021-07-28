【壹傳媒282】陳茂波引用《公司條例》委任審查員　調查壹傳媒、22年首次動用條文（附相關條文內容）

▲ 【壴傳媒282】財政司司長陳茂波引用《公司條例》委任審查員 調查壹傳媒（附相關條文內容）

財政司司長陳茂波在政府總部會見傳媒，宣布動用《公司條例》委任審查員，調查壹傳媒 （00282） ，是否涉及不公平對待壹傳媒債權人、股東利益，為逾20年來首次動用相關公司條例條文。根據公司條例第841條，財政司司長如覺得某公司是為欺詐或非法目的而組成或其他特定情況，可委任一人調查該公司的事務。

陳茂波委任立信德豪審計部董​​事總經理陳錦榮為審查員，指對方是會計師公會前會長、證監會非執董，具足夠經驗。他須於6個月內提交報告。

陳茂波稱，審查員主要審視壹傳媒公司管治情況、董事有否達到授信責任。

他在解釋動用條文時舉例，壹傳媒於5月23日發通告稱，公司3月底現金結餘5.21億元，管理層當時認為至少可維持有18個月營運資金，但於6月17日保安局凍結資金後，6月23日即宣布終止主要經營公司的業務運作，而公司4月1日償還1.5億元股東貸款予大股東黎智英，質疑行動是否符合股東利益。

壹傳媒：5月底有3.4億元現金，可見【下一頁】

陳茂波表示，審查員報告將要處理多項事務，包括壹傳媒是否有不公平損害股東或債權人，造成欺詐；公司高層是否是以個人利益處理公司事務；有否任何欺詐失當行為；有否全面充分及時披露；有否管理疏忽；有否按公平原則行事；發出董事取消資格令是否合適。

以往上市公司被指涉及造假或其他失當行為，財政司甚少動用相關條例，由證監會或警方自行調查。陳茂波未有正面回應為今次並非證監會負責，只表示不同執法機構有不同法定權力，而公司條例已列明指明財政司可介入的情況，認為運用《公司條例》是最全面的安排。

內地監管科網行業消息不斷、美國向香港發出營商警告，港股近日大幅回調，年內表現遠遠跑輸美股。陳茂波稱，港股大幅上落時有出現，近期外圍政策有變，個別股份從升市報高估值調整，強調證監會留意場內、場外活動，認為目前市場有序運作。

被問到會否憂慮今次審查會對商界及外資信心構成進一步影響，令資金加快流出，陳茂波形容，兩者「風馬牛不相及」。

港府上一次運用相關條文，是於1999年本地投行百富勤清盤後委任審查員，總結經驗，避免同類情況再次發生。

聯交所要求壹傳媒就業務提供評估 無法滿足上市規則恐退市，可見【下一頁】

據《公司條例》第841條，財政司司長主動委任審查員可包括以下情況：

該公司的事務正以或曾以不公平地損害普遍成員或某名或某些成員的利益的方式處理；

有人正在或曾經出於欺詐該公司的債權人或任何其他人的債權人的意圖，而處理該公司的事務；

有人正為或曾為任何其他欺詐或非法目的而處理該公司的事務；或

有情況顯示關涉該公司的組成或其事務的管理的人，在該公司的組成或管理方面，對該公司、其成員或其債權人作出欺詐行為、失當行為或其他不當行為

根據第846、847條條文，審查員可要求相關公司交出紀錄、文件、董事帳目。

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記者：麥德銘