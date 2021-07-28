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【網絡安全】LINE疑遭黑客入侵　台政府逾百名高層帳號被封鎖

科技 17:00 2021/07/28

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LINE台灣總公司上周發現有用戶內容遭截圖外流，而且對象是台灣的政府、軍方、縣市長、政黨等身份敏感人士，經過調查後發現有逾100位政要疑似被黑客入侵。

通訊軟件LINE近日爆出安全疑慮！據台灣媒體報道指，LINE​​近日遭到黑客入侵，並針對台灣100多名政要發動攻擊。LINE偵測到異常後，隨即對受影響用戶採取保護措施。LINE台灣總公司也已向執法單位報案，並由國安機構展開調查。

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綜合多個台媒報道指，LINE台灣總公司上周發現有用戶內容遭截圖外流，而且對象是台灣的政府、軍方、縣市長、政黨等身份敏感人士，經過調查後發現有逾100位政要疑似被黑客入侵。

而且受影響用戶的LINE私隱設定中，可保護訊息的「Letter Sealing」進階加密功能，原本設定都是開啟，卻全部遭變成關閉，懷疑是黑客使用間諜軟件「飛馬」（Pegasus）所致，詳細原因尚在調查中。

國安機構強調，當地的政府高層包括總統蔡英文及副總統賴清德等，均不會使用LINE傳遞重要訊息，更不會在這類通訊軟件傳輸政府重要文件，一般涉及安全層面、國家等級資訊都會使用專用的通訊軟件，對國家安全不會造成太大影響。

【網絡安全】勒索軟件攻擊大增　8成港中小企陷高風險

責任編輯：曾曉汶

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