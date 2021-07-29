【東京奧運】第6日共17金 划艇游泳屬重頭戲

東京奧運進入第6日賽事，周四（29日）賽事將會誕生17面奧運金牌。游泳和划艇項目為今日賽事重頭戲，過半金牌得主都來自上述兩個項目。另外，賽前熱門的美國體操隊主將拜爾斯早前退出女子體操團體賽決賽，也宣布退出個人全能賽。

【東京奧運】紙板床有幾堅？ 9人齊跳先塌（有片） 【下一頁】

【東京奧運】美國體操主將退出女團賽失金 拒出戰單項 【下一頁】

是日重點獎牌賽事當中，游泳有5項決賽，其中東道主日本泳手武良龍也將於男子200米蛙泳決賽出戰，將會與作為美國代表隊老將的28歲選手芬克（Nic Fink）同場爭奪金牌。

▼ 點擊圖片放大 +2

划艇項目將在海之森水上競技場舉行，男子及女子雙人賽事會各將誕生兩面金牌。新西蘭隊早前在女子雙人雙槳賽中奪得亞軍，而能否雙人單槳項目再下一城也備受期待。

另外，英國33歲女選手斯萬（Polly Swann）曾於上屆里約奧運的八人單槳項目摘得銀牌，今次將會夥拍格洛佛（Helen Glover）出戰雙人單槳項目。

至於女子個人全能賽的大熱門拜爾斯（Simone Biles），早前因心理因素決定退出團體賽。她周三（28日）宣布再放棄參加個人全能賽，專心處理心理問題。

東京奧運周四（29日）部分誕生金牌項目（香港時間）：

划艇 男子雙人單槳 （08:18）

划艇 女子雙人單槳 （08:30）

划艇 男子輕量級雙人雙槳 （08:50）

划艇 女子輕量級雙人雙槳 （09:10）

游泳 男子800米自由泳 （9:30）

游泳 男子200米蛙泳 （9:44）

游泳 女子200米蝶泳 （10:28）

游泳 男子100米自由泳 （10:37）

游泳 女子4x200米自由泳接力（11:31）

射擊 女子多向飛碟 （13:30）

射擊 男子多向飛碟 （14:30）

獨木舟激流 女子賽（14:45）

柔道 女子78公斤級 （16:00）

柔道 男子100公斤級（16:00）

競技體操 女子個人全能賽 （18:50）

劍擊 女子團體花劍（18:55）

乒乓球 女子單打（20:00）

責任編輯：鄭錦玲