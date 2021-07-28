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【大行點睇】摩通指美團短期或仍有沽壓　惟投資者應趁機開始收集股份

股樓投資 17:11 2021/07/28

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摩通發表的研究報告指，內地七部門近日刊發針對外賣平台騎手保障的聯合意見，基本上與早前監管發展方向一致，認為相關意見將影響投資者情緒及觸發短期沽壓，而在現時的整體行業投資氣氛亦較脆弱。該行相信美團(03690)2025年送餐業務盈利目標仍可輕易達到並有潛在上行，估計將為估值帶來支持，而沽壓短期仍會持續，認為投資者在股份弱勢時可開始收集股份，目標價400元，評級「增持」。

該行認為新的意見有正面發展，相信官方認同外賣平台與騎手間較靈活的工作關係，同時亦鼓勵平台助騎手獲合適的社會保障，而非強制平台採納現有的社保系統。之前投資者憂慮美團要為騎手採納現有社保，影響到其送餐業務經營效益。

該行認為唯一對公司有即時財務影響的主要是勞工保險方面，該行估計每名騎手、每張訂單成本將增0.05元人民幣，以總訂單數目計則增0.03元人民幣，不過該行不認為會為其2021年送餐業務盈測帶來風險，惟摩通料下半年社區團購業務增長仍將面對下行風險。

 

大行對美團評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

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