【阿里巴巴9988】阿里披露軟銀持股24.8% 續為最大股東

內地科網巨頭阿里巴巴(09988)日前向美國證券交易委員會提交文件，披露股權分布情況。資料顯示，日本最大科網企業軟銀最新持有53.9億股阿里股份，股權為24.8%，繼續成為阿里的最大股東。至於管理層持股方面，副主席蔡崇信持股3.1億股，股權為1.4%。創辧人馬雲由於已非集團董事，本份文件因而未有披露其持股情況。阿里今日上升1.8%收報183.2元。

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另外，阿里主席兼首席執行官張勇日前發布致股東信稱，平台經濟是全世界面臨的嶄新課題，過去一年，阿里巴巴對平台經濟有更深的理解和體會，平台型企業帶有天然的社會公共屬性。我們應該更多深入思考的是，我們能創造多少社會價值，參與解決多少核心科技的問題，如何更好地支持鄉村振興的發展，如何變得更綠色和可持續。張勇在信中又指，阿里巴巴希望成為一家消費互聯網和產業互聯網結合得更好的公司，這是集團走向未來非常重要的定位和方向。

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