【著數優惠】Mox Bank推出「簽賬分期」 最長分期達36個月 8000元分期利息只需1元?

渣打銀行旗下的Mox Bank推出了Mox Credit 的全新功能「簽賬分期」，Mox Credit 客戶由 2021 年 7 月 26 日起可以將每筆400港元或以上的合資格交易，自選 3 至 36 個月的每月等額還款期。客戶只需要透過手機應用程式申請，即時知道審批結果。

在香港擁有接近150,000客戶的Mox Bank，為Mox Credit 客戶提供 「簽賬分期」功能，客戶可享體驗優惠，將高達 8,000 港元的合資格交易申請 3 個月簽賬分期，總收費和利息只需 1 港元。Mox Credit 客戶亦可選擇長達36 個月簽賬還款期或為其他更高金額的合資格交易申請「簽賬分期」，令客戶享受「先買後付」的便利。

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客戶只需要在Mox App便可以申請「簽賬分期」，在消費後在應用程式選擇合資格的 Mox Credit 交易，在遞交申請時可清楚得知相關收費及利息，按照簡單步驟便可完成「簽賬分期」，並即時知道申請結果。每名客戶最多同時享有 5 項 Mox Credit 合資格交易作簽賬分期。

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責任編輯：陳佳恩