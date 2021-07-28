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【電動車】吉利調十年老將進入集度汽車　負責質量與供應鏈業務　

新經濟追蹤 16:32 2021/07/28

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吉利調十年老將進入集度汽車　負責質量與供應鏈業務　

早前百度 （09888） 與吉利 （00175） 聯手，一同成立集度汽車。據內地媒體報道指，曾在吉利擔任領克汽車質量中心總經理的徐華，將調動加入至百度與吉利合資的集度汽車，負責質量與供應鏈方面的業務。

據了解，徐華在2007年曾加入本田，任職在美公司新車型項目經理，於2010年回國，加入吉利汽車，曾任職吉利製造分公司總工程師、集團高級質量總監以及吉利供應鏈質量工程中心總經理等職位，負責多平台車型的整車開發質量管控，以及量產質量改進，早前亦曾組建供應鏈質量工程中心，分管歐洲研發中心CEVT質量，負責歐洲各項認證。

吉利今日收報23.75元，升4.4%，成交額達24.23億元；百度今日收報153.3元，升3.4%，成交額7.52億元。

另外，早前據新浪報道指，美國通用汽車公司（美：GM）旗下豪車品牌Cadillac的前高管Frank Wu早前亦加盟集度，主要領導公司的設計工作室。

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【智能汽車】百度吉利合資「集度汽車」首款車型明年亮相 定價20萬以上

記者：梁安琪

港股 新經濟股 吉利汽車（00175） 汽車 百度集團—SW（09888） 電動車
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