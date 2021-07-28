【大行點睇】第二季欠缺新遊戲 里昂降低嗶哩嗶哩目標價

里昂發表報告，預計嗶哩嗶哩（09626）第二季整體收入按年增64%至43億元人民幣，大致符合公司目標，但遊戲業務收入及毛利或遜市場預期。

該行預計公司第二季毛利率將按年跌1.1個百分點，加上市場銷售開支增加，公司除息稅前經調整虧損預期由首季的8.2億元人民幣，增加至第二季12.4億元人民幣。另外，公司第二季每月活躍用戶人數料增加至2.32億人，在今年年底料進一步增加至2.63億人，但第二季欠缺新遊戲推出。

里昂將公司評級由「買入」降至「跑贏大市」，美股目標價由128美元降至114美元。

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