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【兼職推介】明愛馬鞍山中學請助理行政主任 時薪85元 負責處理校務處及會計事務

理財智慧 16:48 2021/07/28

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明愛馬鞍山中學請兼職助理行政主任，職位需副學位畢業，主要負責處理校務處及會計事務。時薪85元，每週工作3天至5天，星期一至五，工作時間為下午1時至下午5時，每天工作4小時，工作期為期3個月。

入職條件：

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主要職責：

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申請須知：求職者可電郵(recruit@cmos.edu.hk)或郵寄(沙田馬鞍山錦英路2號)履歷表給明愛馬鞍山中學。如要索取收集個人資料聲明, 請與朱女士(Tel:26419733)聯絡

 

【兼職推介】電台請兼職初級記者 日薪475元 主要報導本地及突發新聞 【下一頁

【兼職筍工】環境保護署招聘兼職助理 時薪73元 中學畢業即可申請 【下一頁

 

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責任編輯：羅浩濂

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