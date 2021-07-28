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【國泰新品牌】國泰航空重新調配3名新高層　涉新品牌部署

股市 16:20 2021/07/28

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【國泰新品牌】國泰航空重新調配3名新高層　涉新品牌部署

國泰航空 （00293） 公布最新調配3名高層，任命為公司業務董事，全數涉及國泰航空部署新品牌「國泰（Cathay）」相關業務。國泰航空表示，商務董事劉凱詩將會委任為客運董事，「亞洲萬里通Asia Miles」行政總裁施愷民出任顧客時尚生活董事，數碼及資訊科技總經理方逸翔升任為董事，全屬於新設董事級職位，8月1日生效。

三名高層中，劉凱詩過去兩年已是國泰航空商務董事，負責公司客運業務的收益管理及銷售分銷，以及整體客、貨運機隊及網絡的規劃事宜，她將主理策劃及設計顧客旅遊體驗事宜，並保留原有職務。

國泰航空重新調配3名新高層，分別是客運董事劉凱詩、顧客時尚生活董事施愷民和數碼及資訊科技董事方逸翔

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施愷民2018年才加入國泰航空集團，現時同時是國泰航空顧客關係及零售總經理，他將主理新成立的「顧客時尚生活」業務團隊，負責發展「國泰」為尊尚生活品牌，設定策略方針及落實方案、實現與顧客時尚生活相關業務的財務目標等。

方逸翔則繼續主理資訊科技及數碼團隊，並與公司各部門合作推動領先業界的數碼策略，及進一步聚焦提升數碼及資訊科技轉型的項目。

國泰航空客運業務維持低運力營運近一年半，近期加快航空以外業務部署，宣布推出「國泰（Cathay）」品牌，逐步整合馬可孛羅會、亞洲萬里通會員計劃的服務和產品。

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編輯：麥德銘

港股 亞洲萬里通 國泰航空 國泰航空（00293）

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