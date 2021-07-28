【東京奧運】百慕達歷史性奪金 面積僅香港15分1

東京奧運周二（27日）舉行女子三項鐵人比賽，結果由百慕達選手達菲奪得金牌，亦是該國有史以來取得的首面金牌，更成為奧運奪金人口最少的國家及地區。百慕達是個不折不扣的小國，只有約6.3萬人口，比香港灣仔區居民還要少，面積僅香港15分1。

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東京奧運的女子三項鐵人賽由百慕達選手達菲（Flora Duffy） 贏得金牌，為該國迎來歷史性首面奧運金牌，更成為奧運奪金人口最少的國家及地區。

百慕達位於北大西洋，屬北美洲的細小島國，國家面積71.7平方公里，當地只有6.3萬人口。據香港政府統計資料顯示，去年18區之中、人口最少的灣仔亦有17.33萬名居民，即百慕達的人口數量甚至比香港離島區居民還要少。與香港1,110平方公里相比，百慕達的面積還細小超過15倍。

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現年33歲的達菲事後接受訪問時指，希望奪取奧運金牌能激勵年青人，即使百慕達只是一個小國，但不代表無法在世界舞台發光發亮。達菲早前曾受傷患及精神問題影響，更因腳傷而無法參加原定去年舉辦的東京奧運。她表示，幸好奧運延遲一年舉辦，否則錯過爭奪獎牌的機會。

百慕達於1976年嬴得首面奧運獎牌，當時拳擊手希爾（Clarence Hill）取得奧運銅牌，杜菲正是該國首位奧運金牌得主。

責任編輯：郭麗明