【美股焦點】Cathie Wood續拋售中概股　減持騰訊、拼多多、美團等

中國政府監管風波接連不斷，市場恐慌情緒加劇，引發本港新經濟股近兩周大幅調整。有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood，上周5個交易日內連續拋售貝殼找房（BEKE）及騰訊（TCEHY）股份，本周二（27日）她又進一步減持多隻中概股。

Cathie Wood旗下ETF周二減持以下股份

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根據公開披露的交易記錄顯示，Cathie Wood旗下旗艦基金ARK Innovation（ARKK） 管理的230億美元資產中，目前僅有0.32%投資於中國企業，較今年2月的8%大幅減少；ARK Next Generation Internet ETF（ARKW）目前約有3.8%投資於中國企業，相較之下，這一比例在今年2月時接近9%。

ARKK於5月中旬觸底，至今反彈幅度接近20%，有分析認為這部分要歸功於基金減持了中概股，特別是騰訊和貝殼找房，這兩隻股份已經自今年高位跌逾60%。對於Cathie Wood拋售中概股的做法，Miller Tabak +首席市場策略師Matt Maley表示讚成：「我認為這是負責任的做法，中國當局接下來會做甚麽，有太多的不確定性。」

瑞銀警告：中國股市尚未見底

至於現時是否見撈底時機？瑞銀全球財富管理區域投資總監Kelvin Tay警告投資者，股市或進一步下跌，提醒投資者尚未到撈底時機。他接受外媒訪問時指，由於中國對科技及教育等行業加強監管，機構投資者們正在重新評估投資風險，或需要數周之後，才能決定是否應當調整持倉，他預期機構投資者最終或決定減持，因此判斷現時並非撈底時機。

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编辑：李勝男