【公屋裝修】35萬裝修公屋 客廳變身美術廳 300呎都放得落鋼琴　一個設計劃出個人空間

香港地少人多，就算有錢買到樓也可能只是一個小小的單位，是一個蝸居。不少市民在裝修時要面對的挑戰就是在不大的空間裹放下有需要的家具，和保留足夠的活動空間。今次介紹的單位是一家三口在住的觀塘安達邨公屋。324呎的實用面積，卻能放下業主要求的家具時更被設計師打造成為美術廳。

「公屋中的美術廳」

單位不大，但業主有不少珍藏，希望能在單位中展示出。於是設計公司Sim-Plex Design Studio就考慮如何在僅有的空間裏劃分出一家三口個人天地及陳列出業主的「寶貝們」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6 ▲ 組合櫃還隱藏了餐桌 3.

不得不提單位最大的特色是客廳的收藏展示區，設計師仔細量度過每件珍藏的尺寸、又考慮到形狀後，訂造了10呎3吋的陳列架連組合櫃，令客廳成為獨一無二的美術廳。櫃身使用了白橡木，營造出柔和氣氛，而且木紋防火膠板更能保護珍藏，一舉兩得。每一層展示區都加入立體剪裁的斜邊框架，配合櫃中安裝的燈光效果，滿滿的通透感。業主特別要求有安放直身鋼琴的地方，設計師就用盡空間，在組合櫃的角落預留了位置。另外組合櫃還能化身成餐桌，蝸居之選。

原本房間和客廳沒有明確的分隔，設計師就在採光度最好的地方分出兩房一廳。

兒子的半開放式房間是在客廳的角落，利用了升高地台和屏風分隔。打造兩級台階的用意除了能在配合設計主題的弧形綫條，還能增加空間來收納東西。窗前放了書枱和單人床，分隔客廳和房間就是利了屏風式儲物架。該木條屏風能讓光線透入客廳，不怕沒有光源令客廳顯得有壓逼感。隔壁就是主人房，利用了不佔空間的趟門分隔。

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清拆工程 約2.5萬

泥水工程 約6萬

油漆 約4.5萬

水電工程 約5萬

木工工程 約15萬

雜項 約$2萬 總共：約35萬

圖片由設計公司Sim-Plex Design Studio提供

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責任編輯：張瑋婷