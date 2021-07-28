【異動股】內地吸入用疫苗臨床試驗結果獲認可 康希諾生物升逾一成

據內媒報道指，由軍事科學院軍事醫學研究院陳薇團隊領銜研制的霧化吸入用腺病毒載體重組新冠疫苗，臨床試驗結果獲認可，有份合作研發霧化吸入式新冠疫苗的康希諾生物（06185）今日飆升12.4%，報293元，成交額5.8億元。

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報道指，是次臨床試驗結果顯示，霧化吸入接種疫苗具有良好的耐受性，安全性好，無肌肉注射局部不良反應。

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記者：郭秀慧