【人民幣定期存款】人民幣半年定存最高息2.65厘 銀行搶吸跨年錢

▲ 招商永隆新推半年人民幣定期存款2.65厘，頓變高息王。

7月份倒數，跨境資金鏈偏緊，適逢中港股市劇震，恒指今早（7月28日）先升後跌，更曾失守25000點，市傳北水沽港股班資回潮，市場關注月結令銀根更呈緊絀，港銀再爆人民幣定期存款加息戰，更罕現一個小時內連環有兩個破頂息，因華僑永亨今天全面上調短中長期人幣定存年息0.2厘，當中最高息是半年定存的2.6厘年息。可是，高處未算高，未幾招商永隆新推6個月人幣定存享年息2.65厘，隨即問鼎冠絕全城的息率。

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專家預計，人幣吸存戰持續，畢竟人民幣滙價昨天（27日）跌穿6.5心理關的逾3個月低位，在滙弱息升下，疊加跨月度的抽資效應，料港銀力搶跨年錢。事實上，本周首3天暫有3間中小行加人幣定存息，包括上商昨天調升3個月年息0.05厘、新報2.25厘，跟半年看齊。

至於人民幣前景，面對河南千年不遇的水災汛情，復添監管風暴掀中港小股災等利淡因素湧現。不過，外資大好友的本色未改，花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧昨晚回應本報查詢指，暫仍維持未來6個月到1年內人民幣兑美元挑戰6.3新高，長線目標的5.6預測不變，沒有下調預測。

外資看人民幣滙價，較中資樂觀【下一頁】

黃栢寧解釋，內地整頓科網及教育行業，擔心其他行業監管會進一步收緊，引發了中概股被大幅拋售，這些憂慮可能還需要時間紓緩及消化。投資者擔心監管機構或會像對教育般，整頓房地產和醫療保健行業。對額外監管的擔憂可能合理，但投資者不應根據對幾個行業的監管，便預測中央會做什麼。目前市場恐慌背後的假設，比僅僅執行房地產及醫療保健行業現有監管規則，還要糟糕很多。短線來看，市場或繼續震盪，但內地早前於信貸政策上釋放鴿派訊號，故此投資者不必對中資股過份悲觀。而大型科網股方面，或需要宣布新的股票回購計劃，甚至增加現有回購規模，以表明對基本面的信心，並讓投資者對利潤增長前景，才感到放心。

問及全球憂慮疫情肆虐，令環球經濟增長放緩，同時，通脹重燃引發滯脹風險。惟黃栢寧大派定心丸，他認為，變種病毒感染個案或明顯增加，可能推遲全球重新開放時間，對於世界經濟、以至股滙債後市，這是「失望」而不是「震驚」。疫情或令增長減慢，但目前生產仍未能滿足強勁的需求，遂對環球經濟復甦暫仍保持信心。

而拆息方面，今天離岸人民幣1周拆息高見3.34厘，半年及1年皆為3.23厘，凸顯業界未有蝕本搶存。

另方面，招商永隆司庫蕭啟洪對媒體說，礙於疫情肆虐，料聯儲局今晚議息後暫不會釋放收水訊號。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪