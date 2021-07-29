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【轉行抉擇】30歲中五學歷 想轉行做保健員或裝修 網民鼓勵：轉咗有希望

理財智慧 11:00 2021/07/29

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當你三十歲的時候，考慮轉行嗎？近日有一名網民於網上討論區發文，指自己年屆三十歲，只得中五學歷，現時做文職，但由於看不到將來，所以想轉行做保健員或裝修，詢問網民意見。

接圖了解更多，樓主經歷：

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【進修轉行】一家三口剛上車 妻子有意轉讀護士 憂家庭入不敷支 網民：先想辧法開源節流    【下一頁

此帖文一出，引來不少網民回應，有網民認為「只要有心不怕遲」，最好做多一點資料搜集，並有合理的規劃。最後，他們鼓勵樓主「現在做到六十歲，給五年時間你學習，還有二十五年做工。」、「三十歲很年輕，現在學什麼都來得及，關鍵是自己要想清楚不能半途而廢。」。「努力吧！70歲，都可以找工作做！」、「樓主一向做文職，做裝修預辛苦一段時間，習慣了就會好一點。」、「三十歲很年輕，但想轉行要快一點，過了三十五歲就很難轉行。」另有人分享個人經驗，「以前人工是一萬多元，轉工做到現在四年，月入二萬多元。不轉工一輩子都是這樣，轉了有希望。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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