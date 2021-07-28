【最新調整】旨保護未成年用戶 Instagram將於16歲以下用戶預設為「私人帳號」

社交平台Instagram公布新一項政策，將16歲以下的用戶帳號，預先設定為「私人帳號」，旨加強保護未成年用戶。據了解，若其他用戶想瀏覽這些「私人帳號」，需事前得到批准，才可查看內容、點擊讚好及留言回應；預料公司將會向現有未成年用戶發出通知，向他們解釋此舉的好處。

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同時，公司亦宣布將推出一套全新的社交應用程式，供13歲以下小孩使用，惟受到部分團體和組織提出反對。

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公司早前進行測試顯示，自動將帳號設定為「私人帳號」後，發現每5名未成年用戶當中，只有1個自行修改設定為「公開帳號」。美國國會正商議《網絡安全法》，要求各大科網企業承擔責任，採取足夠的防護措施，避免未成年者接觸網上的有害內容。

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責任編輯：潘曉豐