【有相睇】移民客趁屯馬綫通車賣樓　九龍區上車客搬入馬鞍山接貨

屯馬綫全綫通車後，帶旺馬鞍山樓市，區內指標屋苑連錄破頂成交，有移民客趁機賣樓套現。美聯物業陳少鴻說，馬鞍山新港城N座低層2室，實用面積337平方呎，兩房間隔，向西南，剛以易手，實用呎價18,421元。

代理續說，原業主打算移民，單位起初叫價660萬元，其後獲九龍上車客洽購，終減價39.2萬元，以620.8萬元出售單位。從代理提供的相片可見，單位外望園景，雖然以傳統「眼鏡房」開則，但大廳開則四正，不阻礙基本擺位。

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資料顯示，新港城為馬鞍山指標屋苑，除了有住客會所，基座亦有大型商場。事實上，新港城最大賣點是坐擁屯馬綫優勢，出入方便。

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