【職場熱話】可持續進修基金資助增至2萬 想知應修讀甚麼課程　網民：考返個車牌先

自2019年起，政府為有志進修的成年人提供持續教育和培訓資助，每名合資格人士可以向政府申請可持續進修基金，資助額由最初的10,000增至20,000。近日有網民在網上發文，向其他網友查詢如何善用可持續進修基金的資助額或該修讀什麼課程。

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發帖後，引起網民熱議，不少人建議樓主可以用來考取駕駛執照，但不少人提醒樓主只有合資格的課程才可以申請資助，而資助額只是課程八成的費用，亦有網民分享曾經利用可持續進修基金報考駕駛執照的經驗，指：「我當年就是申請可持續進修基金去報考車牌，但如果你不能一次及格的話，是非常不划算，因為受資助的課程也比正價貴幾千元。我在去年報名的時候已經18,000，加上其他雜費都已經超過20,000，但今年報名費用都已經19,000，所以資助額只是杯水車薪。」

有網友認為受資助的課程選擇不多，商家也故意「標高」報名費用。「很多課程也不在受資助的清單內，得物無所用」、「最大的得益者是開辦課程的機構，同類型的課程在其他地方報讀只需要千多元，但可以申請資助的課程就要七千多元，因為基金只會補貼當八成的費用，最後也需要自付千多元。」有網民則建議樓主可以考慮修讀語文的課程，因為不少受資助的外語課程也包括考試的費用。

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責任編輯：陳佳恩