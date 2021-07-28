【蘭襟集@iM網欄】張家朗的成功 證自律的重要性

港隊劍擊代表張家朗在奧運男子花劍個人賽奪金，他是繼1996年奪得香港歷來首面奧運金牌的李麗珊之後的第二位奪金的香港運動員。

張家朗奪金，父親張子倫表示十分開心，港鐵送出十萬張單程票與市民分享喜悅，多間餐廳推出限時優惠，總之皆大歡喜，全香港廣大市民普天同慶。

張子倫接受訪問時點出兒子致勝之道，兒子賽前正經歷自己人生低潮，一度感到迷失徬徨，幸好及時調整心態，一路走來最大感受是「要堅持，唔可以咁容易放棄」。張爸爸續道：「無論甚麼顏色的奧運獎牌，甚至之前的所有國際獎項，全部都超出我們想像，家朗勝在夠自律、譬如看到自己糖份高了，他會自動戒糖，他亦好清楚自己要甚麼，這些都是他致勝之道。」

家朗的成功，無疑有很多因素造就，但我今天想特別講一講自律的重要性。幼兒教育界有一個理論名為斯坦福棉花糖實驗。實驗是斯坦福大學沃爾特·米歇爾博士1966年到1970年代早期在幼兒園進行的有關自製力的一系列心理學經典實驗。在這些實驗中，小孩子可以選擇一份獎勵（有時是棉花糖，也可以是餅乾、巧克力等等），或者選擇等待一段時間直到實驗者返回房間（通常為15分鐘），而得到兩份獎勵。

在後來的研究中，研究者發現能為偏愛的獎勵堅持忍耐更長時間的小孩通常具有更好的人生表現，如更好的SAT成績、教育成就、身體質量指數，以及其他指標。

家朗在賽前的訪問中表示，從小到大，父母都特別重視他的紀律培訓。例如，父母會規定家朗跟朋友約會要在一個特定的時間前回家。當家朗提出要當全職運動員時，父母也不是馬上答應。 家朗要遊說父母近一年才可得償所願。父母親不馬上答應的原因是，他們要家朗有時間沉澱，認清自己真正所追求的是甚麼，為自己的人生負責。當上全職運動員後，張父、張母要家朗訂下目標，每天要有紀律接受有系統式的訓練。若然，父母看到家朗懶散，便會取消約定，不許兒子當全職運動員，家朗就得回常規學校唸書。

好在皇天不負有心人，家朗也相當爭氣。他於2014年亞洲青少年錦標賽，張家朗狂掃4金後躋身大港隊。2014年9月，張家朗代表香港參加南韓仁川舉行的亞運會的劍擊比賽，與楊子加、張小倫和崔浩然合作贏得男子花劍團體賽銅牌。2015年，張家朗第二次出戰就於亞洲賽奪得個人賽季軍。2016年4月14日，於中國無錫舉行的2016亞洲劍擊錦標賽的男子花劍組別中，19歲的張家朗連挫韓國亞洲賽金牌許俊、日本世界冠軍太田雄貴、中國的奧運金牌雷聲和日本的世青冠軍敷根崇裕，最終奪得個人賽金牌，奪得亞洲冠軍，成為香港歷來首個個人亞洲賽王者，更因此奪得里約奧運資格，不過在16強不敵巴西劍手古希美·托度止步，但也是香港男子花劍歷來最佳成績。2017年4月6日，於世青賽成功奪得男子花劍個人冠軍。到今天更成為世界冠軍。

同樣是世界冠軍的郭晶晶曾在一個訪問中表示，她首重培養出孩子的自律能力，因為自律能力與其他能力，如規劃人生、時間管理、在限期前完成工作、工作效率息息相關。你有多自律，就有多自由! 希望上述健兒的育兒方法可作香港的家長們的借鏡。

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