【經濟預測】IMF上調發達國家經濟預測 警告通脹或更持久

國際貨幣基金組織（IMF）周二（27日）發表最新全球經濟展望，維持今年全球經濟增長6%預測不變，上調美國和其他富裕經濟體的預測，但下調發展中國家的預測，IMF解釋兩者差異在於發達國家有較好的新冠疫苗接種進程，以及持續的財政支持，新興市場則面對更多困難。

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IMF首席經濟學家Gita Gopinath表示，發達國家已有近四成人接種疫苗，而在新興市場則只有11%人接種疫苗，低收入發展中國家的比例則更少。另外，IMF基於美國國會或會批准美國總統拜登（Joe Biden）提出的約4萬億美元基礎設施、教育和家庭支持支出計劃大幅上調對美國的預測，目前預計該國經濟今年將增長7%，明年將增長4.9%，較4月的預測分別提高0.5和1.4個百分點。

然而，在經濟增長持續同時，IMF亦警告隨之而來的通脹風險，預計大多數國家的通脹率將會在2022年回到疫情前水平，而且通脹或會變得更加持久，各國央行可能需要採取先發制人的行動。

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