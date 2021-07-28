【大行點睇】大市風高浪急 中金﹕銀行股估值低、股息吸引 料成資金避險所

中金發表研究報告指，香港銀行股估值較低且股息較高，或成近期市況波動下的資金避難所。該行指，近期海外中資股市場波動主要來自國內政策的不確定性，加上變種病毒令疫情反覆，也導致資金流出成長板塊。

大行予滙豐投資評級及目標價：

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該行指，香港本地銀行業績或隨著疫情修復溫和改善，惟短期息差仍有壓力，不過中長期存在向上空間，而且昨日（27日）股價表現相對穩定。該行建議投資者關注相關銀行股，當中滙豐控股（00005）、渣打集團（02888）及建設銀行（00939）現估值相當於預測今年市賬率0.6倍、0.4倍及0.5倍，均處於歷史平均水平以下1倍的標準差附近，對應股息率分別為5.5厘、3.5厘及7.4厘。

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