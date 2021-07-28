【ET講股通】孫運喜︰一些好現象 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

港股早段一度升約400點，及後倒跌，上下波幅700點，恒指全日反彈387點，收報25473點，主板總成交2,813億元。《ET講股通》主持孫運喜為你分析後市，並帶來股票推介。（開聲聽↓）

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00：12 - 港股市況速報

01：06 - 港股市況解讀

02：46 - IMF唱淡中國經濟 對股市有何影響

05：35 - 內地股市分析

08：26 - 港股後市分析

11：02 - 個股分析：小米 （01810）

14：57 - 個股分析：中國有色礦業 （01258）

17：59 - 個股分析：吉利汽車 （00175）

20：51 - 個股分析：舜宇光學 （02382）

23：01 - 個股分析：信達生物 （01801）

25：30 - 個股分析：南方恒生科技 （03033）

28：34 - 港股收市速報及後市分析

29：51 - 股份推介：郵儲銀行 （01658）

港股早段一度升約400點，及後倒跌，上下波幅700點，恒指全日反彈387點，收報25473點，主板總成交2,813億元。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，升市主要受惠部分昨日大跌的股份反彈，如物管股、互聯網平台股，美團 （03690） 升7.5%至208.6元。惟近日表現相對硬淨的板塊回軟，內房股亦受壓，華潤置地 （01109） 跌5%至27.35元。騰訊 （00700） 弱勢未改，僅彈0.3%至447.2元。

部分消息仍偏淡。IMF唱淡全球經濟，下調中國經濟增長0.3個百分點至8.1%，又指通脹並非暫時性，更呼籲全球央行聯手收水。另外，標指大部分成分股業績勝預期，惟美股反回軟。

外資轉吸A股 恒指呈「身懷六甲」

不過，港股亦出現一些好現象，有助在低位企穩：

一、A股方面，外資連續3日淨流出後，今日反手流入逾80億元，為7月15日以來最多。上證跌0.6%至3361點，惟低位出現一定承接。

二、監管方面，新興市場之父麥樸思表示，內地收緊監管長遠有利經濟，特別是中小企發展。內地券商亦開始唱好中小企，指有機會吸引資金流入。

三、港股方面，昨日低位24748點，為去年10月裂口約24500至24700點水平，反映該支持發揮一定作用。

恒指陰陽燭呈「身懷六甲」，短線有反彈契機，主要阻力為26800點，難言能否反彈至該水平。今晚留意儲局議息公布及美國GDP數字。

選股方面，除了昨日提到的中電信 （00728） ，也可留意郵儲行 （01658） ，待回調可考慮。

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