【MPF】7月份MPF負回報1.4% 打工仔人均蝕3721元

▲ 駿隆統計7月份強積金負回報1.4%，人均蝕3721元。

駿隆今天（7月28日）發表7月份的強積金（MPF）回報，七翻身月慘變「七翻艇」，本月MPF的整體回報下跌1.4%，累及打工仔的人均身家輸3,721元。尚幸年初至今MPF回報仍有正數，累升3.7%，供款人的暫平均仍有9,545元利潤。不過，專家提醒，上述統計是截至上周五（7月23日），尚未反映周初兩天的中港小股災，恒指狂瀉逾兩千點，唯恐本月的虧損更多。

而綜觀最多成員揀的香港股票MPF基金 ，7月至今已插水5.3%，追蹤恒指的指數基金也下滑4.8%。

去年MPF回報表現，全球排第一【下一頁】

展望市况，駿隆指後市充滿變數，因而忠告打工仔以審慎及分散投資為上策。雖然美國經濟逐漸回暖，市場持續關注通脹是否為短暫現象，此外，內地陸續推出不同的監管政策，令近期市場有所波動。整體7月部分股票基金資產表現欠佳，而駿隆強積金綜合指數於本月呈負回報1.4%。 然而，近期美國不少公司業績均勝於預期，促使美股持續走強。再者，全球緊盯本港明天凌晨（29日）聯儲局議息結果，主席鮑威爾在記者會上的觀點，或會透露減少買債時間表。

中國不斷加大對科網公司、房地產及教育行業的監管。由科技至民生相關的各行業，都受到不同的監管程度， 難以估計當局計劃進一步監管哪個行業，故此現階段要謹慎處理中資股。

談及上半年領跑的歐洲股市，駿隆指，歐央行於7月22日宣布維持基準存款利率，以及緊急購債計劃總規模保持1.85萬億歐元不變，且通脹未達2%目標前將不加息，貨幣政策將持續寬鬆。

亞洲市場方面，南韓政府日前公布「2021年稅制修改案」，包含半導體、電池及疫苗三大國家戰略技術產業，提供 1.1 萬億韓圜的減稅政策支持。

相關文章：【MPF】宏利及永明金融MPF市佔率升 成上半年大贏家

【銀色債券】銀色債券7月20日接受60歲以上人士認購、保證3.5厘 金管局：通脹趨勢升溫（附圖解iBond、銀債分別）

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪