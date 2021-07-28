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【小米1810】雷軍為小米造車徵才 招500精英研發L4級自動駕駛技術

股樓投資 16:13 2021/07/28

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近日市場多次傳出有關小米（01810）造車的消息，而小米董事長雷軍今日在微博上發文公布，小米汽車的自動駕駛部門正在招聘。小米現升3%，報25.1元，成交38.7億元。

【房住不炒】三條紅綫嚴控買地支出 踩綫房企被迫撻訂  詳情請看[下一頁]

該行招聘廣告指，小米汽車自動駕駛部門「誠邀500技術精英」加入，專門負責自研L4級智能駕駛能力，員工獲聘後亦可以於全國多地辦公。

【監管風暴】內銀涉房地產違規貸款 銀保監連開17張罰單  詳情請看[下一頁]

L4級屬於高度自動駕駛，即車輛可以自行完成所有駕駛操作，而人類駕駛員亦無需保持專注於駕駛。受限於道路和環境條件，暫時未有內地車廠已可應用「L4」標準的汽車，但多家智能汽車廠商都在開發相關技術。

小米大行目標價一覽：

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撰文 : 趙家盈

港股 自動駕駛 汽車 經濟 中國銀行保險監督管理委員會 雷軍 地產 香港經濟日報 小米 微博

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