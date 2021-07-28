【小米1810】雷軍為小米造車徵才 招500精英研發L4級自動駕駛技術

近日市場多次傳出有關小米（01810）造車的消息，而小米董事長雷軍今日在微博上發文公布，小米汽車的自動駕駛部門正在招聘。小米現升3%，報25.1元，成交38.7億元。

【房住不炒】三條紅綫嚴控買地支出 踩綫房企被迫撻訂 詳情請看[下一頁]

該行招聘廣告指，小米汽車自動駕駛部門「誠邀500技術精英」加入，專門負責自研L4級智能駕駛能力，員工獲聘後亦可以於全國多地辦公。

【監管風暴】內銀涉房地產違規貸款 銀保監連開17張罰單 詳情請看[下一頁]

L4級屬於高度自動駕駛，即車輛可以自行完成所有駕駛操作，而人類駕駛員亦無需保持專注於駕駛。受限於道路和環境條件，暫時未有內地車廠已可應用「L4」標準的汽車，但多家智能汽車廠商都在開發相關技術。

小米大行目標價一覽：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同場加映：【iM會客室】恒指2000點洗倉後 25000會否再失守

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機