【電子消費券】恒隆商場推消費券獎賞計劃 消費每滿800元 即獲200元電子購物禮券

恒隆地產今日（28日）宣布將本周日（8月1日），即發放第一期電子消費券當日，推出全新跨商場推廣活動「Go Shopping!開心消費在恒隆」消費券奬賞計劃，凡客人在恒隆旗下商場消費每滿800元，即可獲200元電子購物禮券。

現時客人只需登記成為「Hello恒隆商場奬賞計劃」會員，於8月1日至10月31日期間，在恒隆商場旗下包括Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場以及中環物業（包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈）等，以電子消費每滿800元，即透過恒隆商場手機應用程式，獲總值200元的電子購物禮券；如顧客使用支付寶香港、八達通拍住賞或微信支付香港消費，更可獲取額外hello積分。

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恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅表示：「自去年初疫情爆發以來，恒隆地產一直與眾商戶共度時艱，並配合政府推出的消費券計劃，推出『Go Shopping！開心消費在恒隆』消費券獎賞計劃，希望能刺激本地消費，預期能夠為恒隆商場旗下逾600個商戶開拓全新商機，帶來可觀銷售增長。我們冀望能紓緩零售商戶於疫市下的營商壓力，同時協助推動整個零售業的復甦。」

就恒隆地產於早前宣布推出「恒隆接種疫苗鼓勵計劃」，現正式公布供市民參與部分的獎賞詳情：於2021年9月30日或之前完成接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗的市民，只需登記成為「hello恒隆商場獎賞計劃」會員，並於2021年8月1日至10月31日期間於恒隆商場（同上），以單一電子消費滿港幣100元，即獲發總值港幣200元的「恒隆電子購物禮券」。

顧客只要登入恒隆商場手機應用程式，點擊於手機應用程式首頁下的活動頁面，上傳相關有效收據，成功審批後便完成自助登記，輕鬆領取電子購物禮券。顧客亦可帶同實體或電子疫苗接種記錄、合資格消費交易的機印銷售單據及相關電子簽帳存根，到指定恒隆商場內的換領處登記，即可換領電子購物禮券。每位合資格市民可換領電子購物禮券一次。

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責任編輯：潘曉豐