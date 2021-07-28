美國民眾群起提告 圖迫使政府續發疫情救濟金

隨着美國解除防疫措，就業情況好轉，多州開始停止發放疫情救濟金，惹來失業民眾司法挑戰，試圖迫令政府繼續發放特別援助。美國再有尋求提早結束發放失業援助的州分遭起訴，佛羅里達州有10名居民，入稟挑戰州政府5月宣布，停止發放聯邦救濟金的決定。

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起訴書指，10人本已因疫情陷入經濟困難，找不到工作，當局停止發放救濟金令情況更嚴峻。控方強調州政府相關部門，有法定責任盡量與勞工部合作。

控方正尋求頒緊急禁制令，阻止負責發放援助的佛州經濟機會部（Department of Economic Opportunity，簡稱DEO）在有正式判決前，停發每周300美元（約2,340港幣）的特別救濟金。DEO發言人回應案件時，否認叫停救濟金違法。

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隨着疫苗接種率上升，疫情好轉，美國失業率也下跌，佛州失業率為5%，低於全國平均的5.9%，州政府大力鼓勵民眾重投就業市場，州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）更因此控告聯邦政府，試圖令郵輪業重開。

民主黨控制下，美國國會較早前決定，將疫情救濟措施延長至9月6日，但有20多個州希望提早結束，除了佛州、德州、俄克拉荷馬州、俄亥俄州、馬里蘭州及印第安納州也因此面臨訴訟。

責任編輯︰李俊儀