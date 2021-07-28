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【就業市場】僱員再培訓局再推「實習生計劃」 年青人及「後50」均可參與短期實習

理財智慧 16:43 2021/07/28

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求職時因臨近退休之齡，或被指無經驗而處處碰壁？不妨參加短期實習計劃，多學些技能裝備自己。僱員再培訓局（ERB）於2019年及2020年，推出「後50・實習生計劃」，今年再度推出「實習生計劃」，並擴大服務對象至青年人，讓青年人及「後50」均可透過參與短期實習，掌握就業市場現況，裝備工作技能，以投入職場。

實習生在完成實習後，會獲得由勞工處發放的實習津貼，以及參與機構的一次性獎金，實習津貼連獎金最高可達8,800元。

更多詳情：

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計劃約70間機構參與，涵蓋約20個行業，包括公共事業、社會服務、資訊科技、會計、物業管理、零售等。超過300個特色工種及文職空缺，包括手機遊戲測試員、程式開發員、巿場推廣助理、活動助理、人力資源助理等。

申請資格：

青年人

  • 15至24歲、副學位或以下教育程度的離校人士
  • 持有效香港身份證及可在香港合法受僱
  • 須同時報名參加「展翅青見計劃」

網上申請表

「後50」

  • 50歲或以上、副學位或以下教育程度人士
  • 持有效香港身份證及可在香港合法受僱

網上申請表

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撰文 : 陳楚琨

就業 經濟 退休 短期實習 僱員再培訓局 工種 香港 行業 實習
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